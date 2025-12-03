Нетаньяху Сириямен келісім жасау мүмкіндігін жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль премьерінің Сирия бағытына қатысты мәлімдемелері Тель-Авивтің болашақ келісімдерден не күтетінін қайта айқындады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху сейсенбі күні жараланған сарбаздар алдында сөйлеген сөзінде Дамаск ел астанасынан Хермон тауына іргелес аудандарға дейін демилитаризацияланған аймақ құрған жағдайда Сириямен келісімге қол жеткізу «мүмкін» екенін айтты, деп хабарлады Reuters.
Prime Minister Benjamin Netanyahu visited the wounded 55th Brigade reserve fighters who were involved in the clash in Syria.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 2, 2025
Ол Хермонға жақындауды қоса алғанда, стратегиялық аумақтарды ұстап тұру Израиль үшін халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі болып қала беретінін атап өтті.
— Біз Сириядан Дамасктан Хермон тауының етегіндегі аудандарға дейін демилитаризацияланған буферлік аймақ құруды күтеміз. Біз бұл аумақтарды Израиль азаматтарының қауіпсіздігіне кепілдік беру үшін ұстап отырмыз және бұл жалғаса береді. Ізгі ниетпен және осы қағидаттарды түсіну арқылы келісімге қол жеткізуге болады, бірақ кез келген жағдайда біз өз негіздерімізді басшылыққа аламыз, — деп атап өтті Израиль премьер-министрі.
Бұл мәлімдеме Трамп Израильге Сирияда тұрақсыздық туғызбау керектігін ескерткеннен кейін жасалды.
Өткен жұмада Израиль тарапынан Сирияның оңтүстігіне жасалған операциядан 10-нан астам адам қаза тапқанын жазған едік.