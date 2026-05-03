Нөсер жауыннан кейін Алматы әуежайындағы шатырдан су ақты
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әуежайында шатырдан су ағып, нысанның кей аймақтарын су басты.
Оқиғаның бейнежазбасын жолаушылар әлеуметтік желіде жариялады.
Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі бұл дерекке қатысты түсініктеме берді. Әуе айлағының ресми жауабына сәйкес, нөсер жауын салдарынан Т1 және Т2 терминалдарының кейбір аймақтарында шатырдан су кеткен.
– Аталған жағдайдың салдары 30 минут ішінде жедел түрде жойылып, рейстердің орындалу кестесіне әсер еткен жоқ. Қазіргі уақытта әуежай штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Мұндай жағдайлардың себебін анықтау және алдағы уақытта болдырмау мақсатында инфрақұрылымға тексеру жүргізіліп жатыр, - деп түсіндірді әуежайдан.
