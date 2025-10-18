Нұрдәулет Жарылғапов: барлық балуанның арманы — алтын «тайтұяққа» қол жеткізу
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақ күресінен «Қазақстан барысы — 2025» турнирінің басты фавориттерінің бірі Нұрдәулет Жарылғапов Kazinform тілшісіне сұхбат беріп, биылғы додадағы басты мақсатымен бөлісті.
Нұрдәулет Жарылғапов ең әуелі «Қазақстан барысы» турниріндегі даңқты жолын еске алды.
— «Қазақстан барысы» жобасына сегізінші рет қатысайын деп отырмын. Осыған дейін, 1 күміс және 2 мәрте қола жүлдені қанжығаладым. Осы жылы, бұйыртса алтын «Тайтұяққа» қол жеткізуді басты мақсат етіп келдім. Еңбек етіп, жақсы дайындық жасап келдім. Әрине, барлық балуанның арманы осы «Алтын тұяқ» екені даусыз. Ертең, барлығымыз сол жүлде жолында аянбаймыз, — деді спортшы.
Сондай-ақ, балуан не үшін лақап ат ретінде «Қара бура» таңдалғанын айтып берді.
— «Қара бура» батыр туралы кішкентай кезімнен үлкен кісілерден көп естідім. Қазақ күресінен «Қазақстан барысы» жобасына қатысқан кезде, осы лақап атты ырымдап, арнайы таңдап алдым. Шүкір, осы лақап атты таңдағаныма өкінбеймін. Осы уақытқа дейін лайықты өнер көрсетіп, жақсы жетістіктерге жеттім. Қазіргі уақытта көп адам мені осы лақап атыммен таниды, — дейді Нұрдәулет.
Айта кетейік, спортшы Астана қаласындағы «Damu Mall» сауда орталығында өткен салмақ өлшеу рәсімінде таразыда 167 келі көрсетіп, турнирдің ең ауыр балуаны атанды.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, 14-ші мәрте алауы тұтанғалы отырған финалдық жарыс 18 қазан күні елорда төріндегі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді.