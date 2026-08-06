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    Нью-Йорк АҚШ-та эвтаназияға рұқсат берген 14-штат болды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Нью-Йорк штатында айықпас дертке шалдыққан науқастарға эвтаназия жасауға ресми түрде рұқсат берілді. Бұл туралы Белта хабарлады.

    эвтаназия
    Фото: pexels.com

    Губернатор Кэти Хокул тиісті заңға қол қойды. Құжат өмір сүру ұзақтығы алты айдан аспайды деп болжанған науқастарға қатысты қолданылады

    Заңға сәйкес, айықпас диагнозы расталған, 18 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс әрі дәрігер тағайындаған препаратты өз бетінше қабылдай алатын Нью-Йорк тұрғындары өмірден өз еркімен кетуге арналған арнайы дәрі-дәрмекті алуға өтініш бере алады.

    Құжатта бұл құқықты пайдалану үшін қатаң талаптар белгіленген. Атап айтқанда, өтініш беруші Нью-Йорк штатында тұрақты тұруы және психикалық жағдайына қатысты арнайы тексеруден өтуі қажет.

    Басылымның жазуынша, бұл АҚШ-та эвтаназияға қатысты қабылданған ең қатаң заңдардың бірі саналады.

    Заң күшіне енгеннен кейін Нью-Йорк эвтаназияны заңдастырған АҚШ-тың 14-штаты болды.

    Еске салайық, бұған дейін Латын Америкасында эвтаназияны бірінші болып Уругвай заңдастырғанын жазғанбыз.

    Нью-Йорк АҚШ Заң Медицина Науқас
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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