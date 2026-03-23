    11:51, 23 Наурыз 2026 | GMT +5

    Нью-Йорк әуежайында жолаушылар ұшағы өрт сөндіру көлігіне соқтығысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Air Canada әуе компаниясының Bombardier CRJ-900 лайнері Нью-Йорктің Ла-Гуардия әуежайына қону кезінде өрт сөндіру көлігін соқты, деп хабарлайды DW.

    Пассажирский самолет врезался в автомобиль в аэропорту Нью-Йорка
    Фото: Reuters

    Оқиға жергілікті уақыт бойынша шамамен 23:40-та болды. The New York Post газетінің хабарлауынша, кем дегенде екі өрт сөндіруші ауыр жарақат алды.

    Ұшақта шамамен 100 жолаушы болған. Оларды эвакуациялады, жолаушылар арасында зардап шеккендер бар-жоғы әзірге белгісіз.

    Оқиға орнынан түскен суреттерде ұшақтың алдыңғы бөлігі қатты зақымданғаны көрінеді. Соқтығысу ұшу-қону жолағында қатты жаңбыр жауып, көріну нашар болған кезде болды.

    Қазір Ла-Гуардия әуежайы жабық, келетін рейстер басқа әуежайларға бағытталды. Әуежай тек жергілікті уақыт бойынша 18:00-де қайта ашылуы мүмкін деп хабарланды.

    Бұдан бұрын Парсы шығанағында Қатар әскери тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам қаза тапқанын жазған болатынбыз.

     

     

     

     

    Ұшақ апаты АҚШ Әлем жаңалықтары
    Айнұр Тумакбаева
