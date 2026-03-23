Нью-Йорк әуежайында жолаушылар ұшағы өрт сөндіру көлігіне соқтығысты
АСТАНА. KAZINFORM — Air Canada әуе компаниясының Bombardier CRJ-900 лайнері Нью-Йорктің Ла-Гуардия әуежайына қону кезінде өрт сөндіру көлігін соқты, деп хабарлайды DW.
Оқиға жергілікті уақыт бойынша шамамен 23:40-та болды. The New York Post газетінің хабарлауынша, кем дегенде екі өрт сөндіруші ауыр жарақат алды.
Ұшақта шамамен 100 жолаушы болған. Оларды эвакуациялады, жолаушылар арасында зардап шеккендер бар-жоғы әзірге белгісіз.
Оқиға орнынан түскен суреттерде ұшақтың алдыңғы бөлігі қатты зақымданғаны көрінеді. Соқтығысу ұшу-қону жолағында қатты жаңбыр жауып, көріну нашар болған кезде болды.
Қазір Ла-Гуардия әуежайы жабық, келетін рейстер басқа әуежайларға бағытталды. Әуежай тек жергілікті уақыт бойынша 18:00-де қайта ашылуы мүмкін деп хабарланды.
Бұдан бұрын Парсы шығанағында Қатар әскери тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам қаза тапқанын жазған болатынбыз.