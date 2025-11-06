KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:34, 06 Қараша 2025

    Оқушылар сабақ кезінде смартфон пайдаланса, ата-анасына айыппұл салынады

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚР Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Майра Мелдебекова заңнамадағы тиісті шектеуге қарамастан оқушылар мектепте смартфон пайдаланса, ата-анасына айыппұл салынатынын айтты.

    оқушы
    Фото: freepik.com

    - «Білім туралы» заңда ұялы телефонды сабақ процесінде пайдалануға тыйым салынғаны жазылған. Бұл тұрғыда жауапкершілік ата-анаға жүктелген. Сондықтан Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте бұл 409-бапта осы жауапкершілік нормасы қарастырылған. Талаптар бұзылған жағдайда, Кодексте айыппұл сомасы көрсетілген. Егер бұл бірінші рет болса, ескерту беріледі. Ал тағы қайталынып жатса, айыппұл салынады, - деді М. Мелдебекова Сенаттың жалпы отырысынан кейін тілшілер сұрағына жауап бере отырып.

    Вице-министрдің айтуынша, әзірге бұл бап бойынша ата-аналарға айыппұл жазылмаған. Жалпы, аталған ережені бұзу әрекеті үшін 5 АЕК сомасында айыппұл ескерілген.

    Еске сала кетсек, 2023 жылы оқушыларға сабақ үстінде телефон қарауға шектеуді қарастыратын заң талқыланды

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
