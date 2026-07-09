Оңтүстік Корея соты экс-президенттің жеті жылға бас бостандығынан айыру жазасын күшінде қалдырды
АСТАНА.KAZINFORM - Оңтүстік Кореяның Жоғарғы Соты бұрынғы президент Юн Сок Ёльдің сот төрелігіне кедергі келтіргені үшін жеті жылға бас бостандығынан айыру жазасын күшінде қалдырды, деп хабарлайды Yonhap.
Сот бұрынғы президенттің 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдай енгізу әрекеті сәтсіз аяқталғаннан кейін тергеушілердің тұтқындау ордерін орындауына кедергі келтіргені туралы төменгі сот шешімін күшінде қалдырды.
Бұл Жоғарғы Соттың Юн Сок Ёль ісі бойынша алғашқы шешімі. Қызметінен шеттетілген бұрынғы президент 2024 жылдың 3 желтоқсанында әскери жағдай жариялануына байланысты сегіз сот ісі бойынша айыпталды.
Естеріңізге сала кетейік, маусым айында Юн Сок Ёль билікті теріс пайдаланғаны үшін тағы 30 жылға бас бостандығынан айырылды.
Қаңтарда Юн Сок Ёль тұтқындауға кедергі келтіргені үшін бес жылға бас бостандығынан айырылды. Ақпан айында ол әскери жағдай жариялау арқылы көтеріліс ұйымдастырғаны үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілді.
Кейінірек ол шешімге шағымданды.