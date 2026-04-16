Оңтүстік Корея танымал BTS тобының арқасында рекордтық туристер ағынын қарсы алды
АСТАНА.KAZINFORM - Оңтүстік Корея биылғы жылдың бірінші тоқсанында рекордтық туристер ағынын қарсы алды. Бұған K-pop мегажұлдызы BTS тобының наурыз айында Сеул орталығында өнер көрсетуі себеп болды, деп хабарлайды Yonhap.
Елдің Мәдениет, спорт және туризм министрлігінің алдын ала мәліметі бойынша, қаңтар-наурыз айларында елге 4,76 миллион шетелдік турист келген, бұл 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 23%-ға өскен және бірінші тоқсандағы ең жоғары көрсеткіш.
Ең көп турист қабылдаған ел Қытай: шамамен 1,45 миллион адам, бұл 29%-ға өскен. Сауалнамаға сәйкес, шетелдік карталармен төленген туристік шығындар 3,21 триллион вон (2,18 миллиард АҚШ долларын) болды.
Саяхатқа қанағаттанушылық 90,8 ұпайға дейін өсті, бұл өткен жылғы 89,7 ұпайдан 1,1 ұпайға жоғары.
- Корей мәдениетінің әлемдік танымалдығы елдің жетекші туристік бағыт ретіндегі мәртебесін нығайтуға көмектесті, - деді елдің Мәдениет, спорт және туризм министрлігінің Туризм саясаты агенттігінің бас директоры Кан Чжон Вон.
Ол билік әуе билеттері бағасының өсуімен және геосаяси шиеленіспен байланысты тәуекелдерді бақылап отырғанын айтты.
Айта кетейік, 21 наурызда BTS мүшелері міндетті әскери қызметіне байланысты төрт жылға жуық үзілістен кейін қайта оралуын атап өту үшін Сеулдегі Кванхвамун алаңында тегін концерт өткізді. Оған 260 мыңға жуық көрермен жиналды.