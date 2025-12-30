Оңтүстік Корея жаңа ядролық реакторды іске қосуға дайындалып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Сейсенбі күні Оңтүстік Кореяның Ядролық басқармасы 2026 жылы коммерциялық ұшыру жоспарланған «Saeul-3» реакторын пайдалануға ресми түрде рұқсат берді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Yonhap-тың хабарлауынша, бұған Ядролық қауіпсіздік және қорғаныс комиссиясының алғашқы отырысынан кейін рұқсат берілді.
- Заңды рәсімдерге сәйкес әрі ғылыми және технологиялық көзқарастарға сүйене отырып, біз «Saeul-3» ғарыш кемесінің қауіпсіздігін мұқият қарастырдық. Біз ядролық отынды тиеу және сынақ ұшыру кезінде комиссия алдындағы тексерулер арқылы қауіпсіздікті қатаң бақылауды жалғастыруды жоспарлап отырмыз, - деді комиссия төрағасы Чхве Вон-хо мәлімдемесінде.
Енді реактор алдағы алты ай бойы пилоттық режимде жұмыс істейді, содан кейін оны пайдалануға беру жоспарланған.
«Saeul-3» ядролық реакторы - Оңтүстік Кореяның ұшақ шабуылдарына төтеп беруге арналған алғашқы ядролық реакторы. Оның қабырғаларының қалыңдығы 137 сантиметр, бұл бұрынғы реакторларға қарағанда 15 сантиметр қалың.
Реактордың пайдаланылған ядролық отынды сақтау сыйымдылығы оның бүкіл жұмыс істеу мерзімі ішінде өндірілген барлық көлемді сыйдыруға жеткілікті.
Оңтүстік Кореяда «Saeul-3»-тен басқа 26 ядролық реактор блогы бар, тағы үшеуі салынып жатыр. Мамыр айында жарияланған Өнеркәсіп министрлігінің мәліметі бойынша, Оңтүстік Кореяның энергетикалық қоспасының көп бөлігін ядролық энергетика құрайды.
Бұған дейін Жапония әлемдегі ең ірі атом электр станциясын қайта іске қосуға дайындалып жатқаны хабарланған болатын.