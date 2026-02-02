Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы сыбайлас жемқорлыққа қатысты сот үкіміне шағымданды
АСТАНА.KAZINFORM - Оңтүстік Кореяның бұрынғы бірінші ханымы Ким Кон Хи дүйсенбі күні шіркеу бірлестігінен бағалы сыйлықтар алғаны үшін 20 айға бас бостандығынан айыру жазасына кескен сот шешіміне шағымданды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Өткен сәрсенбіде Сеулдің орталық аудандық соты Кимді Chanel сөмкесі мен Graff гауһар тасты алқасын, сондай-ақ 2022 жылы шіркеу бірлестігімен іскерлік келісімдер жасағаны үшін кінәлі деп тауып, оны қамауға алды.
Алайда, сот бұрынғы бірінші ханымды оған тағылған тағы екі негізгі айып бойынша ақтады. Олар: акция бағасын манипуляциялау схемасына қатысу және саяси қорлар туралы заңды бұзу бойынша, деп хабарлайды Yonhap.
Кимнің адвокаттары оның 62,2 миллион вон тұратын алқаны алғанын жоққа шығарып, соттың Chanel сөмкесінің транзакциялық сипатын мойындауына қарсы шығып, үкімге шағымданатындарын мәлімдеді.
Жаза мерзімі өткен жұмада апелляциялық шағым түсірген арнайы прокурор тобы сұраған 15 жылдық жаза мерзімінен әлдеқайда қысқа болды, олар сот шешімінде көрсетілген фактілерді түсіндірудегі «елеулі» дәлсіздіктерді алға тартты.
Сонымен қатар, Ким Оңтүстік Кореядағы BMW дилері Deutsch Motors компаниясының бұрынғы басшысымен және оның жақын серіктесімен 2010 және 2012 жылдар аралығында компания акцияларының бағасын манипуляциялау және заңсыз пайда алу үшін сөз байласқан деп айыпталды.
Оған сондай-ақ 2022 жылғы президент сайлауы қарсаңында өзін-өзі ықпалды саяси қайраткер деп жариялаған күйеуімен бірге еркін пікір сұрауларын қабылдағаны үшін «Саяси қорлар туралы» заңды бұзды деген айып тағылды.
Бұрынғы бірінші ханым 2022 жылы шіркеу бірлестігі өкілінен сыйлық алу үшін сөз байласқан, сондай-ақ көмек сұраған деп айыпталды.
16 қаңтарда Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Юн Сок Ёль бес жылға бас бостандығынан айырылды.