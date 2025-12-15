Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті қарсыластарын жою үшін әскери жағдай жариялады – арнайы прокурор
АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Юн Сок Ель саяси қарсыластарын жою, монополияландыру және билікті сақтау үшін әскери жағдай жариялады. Бұл оның арнайы режимді орнату туралы жарлық елді абайсыз оппозициялық партиядан қорғауға бағытталған деген мәлімдемелеріне қайшы келеді. Арнайы прокурор тобы осындай қорытындыға келді.
Yonhap агенттігінің жазуынша, арнайы прокурор Чо Ын-Соктың командасы дүйсенбі күні бұрынғы президент, бұрынғы премьер-министр, Ұлттық барлау қызметінің бұрынғы директоры және бұрынғы қорғаныс министрін қоса алғанда 24 адамға айып тағып, әскери жағдай енгізу әрекетіне қатысты 180 күндік тергеу қорытындыларын жариялады.
238 мүшеден тұратын арнайы прокурор тобы Юн Сок Ёльдың саяси қарсыластарын жою үшін әскери жағдай жариялау арқылы көтерілісті ұйымдастырғанын мәлімдеді.
Бұдан басқа, арнайы прокурор Чо Ын-Соктың мәлімдеуінше, бұрынғы президент әскери жағдайды қысқа мерзімді енгізуге дайындықты 2024 жылдың желтоқсанында жарияланғанға дейін бір жылдан астам уақыт бұрын бастаған.
- Юн Сок Ёль және басқалары әскери күш арқылы саяси қызмет пен Ұлттық жиналыстың жұмысын тоқтатуға, сондай-ақ Ұлттық жиналыстың орнына құрылған төтенше заң шығарушы орган арқылы заң шығарушы және сот билігін басып алу үшін оппозициялық күштерді жоюға тырысты. Ол Ұлттық жиналыстағы саяси белсенділікті мемлекетке қарсы әрекеттер және көтеріліс жоспарлап отырған мемлекетке қарсы күштердің әрекеттері ретінде сипаттап, әскери жағдай енгізді, - деп қорытындылады Чо Ын- Сок.
Сарапшылар тобы бұрынғы президенттің 2022 жылдың мамыр айында басталған президенттік мерзімінің алғашқы күндерінен бастап әртүрлі адамдарға өзінің «төтенше өкілеттіктерін» бірнеше рет айтқанын анықтағанын мәлімдеді.
Мысалы, арнайы прокурордың мәліметінше, 2022 жылдың қарашасында сол кездегі биліктегі «Халық билігі» партиясының көшбасшыларымен кешкі ас кезінде Юн төтенше жағдайларға байланысты өкілеттіктері бар екенін және атып өлтірілсе де «барлығын жойып жіберетінін» мәлімдеген.
Содан кейін, 2023 жылдың қазан айындағы әскери қайта құру алдында Юн және оның көмекшілері әскери жағдай енгізуге дайындала бастап, жарлық қайта құруға дейін немесе кейін орындалуы керек пе, жоқ па, соны қарастырды. Сондай-ақ әскери жағдай енгізу ісіне қатысы бар кейбір маңызды тұлғаларды жоғары басшылық лауазымдарға тағайындады, деп хабарлады команда.
Еске сала кетсек, бұрынғы президент 2024 жылдың желтоқсанында әскери жағдайды қысқа мерзімге енгізу арқылы бүлік ұйымдастырды және билікті теріс пайдаланды деп айыпталып отыр.
Юн Сок Ёль шілде айынан бері қамауда, ол желтоқсанда әскери жағдайды енгізе алмауына байланысты екінші рет қамауға алынды.
Бұған дейін сот Оңтүстік Кореяның бұрынғы президентін кепілге босатудан бас тартқанын жаздық.
Ал Оңтүстік Кореяның экс-алғашқы ханымына сыбайлас жемқорлық бойынша айып тағылды.