Оңтүстік-Шығыс Азияда нөсер салдарынан 320-дан астам адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Оңтүстік-Шығыс Азиядағы жойқын су тасқындары салдарынан қаза тапқандар саны кемінде 326 адамға жетті, деп хабарлайды Reuters агенттігі.
Билік өкілдері құтқару жұмыстарын жалғастырып, электрмен жабдықтау және байланысты қалпына келтіріп жатыр, сондай-ақ су тартылған сайын келтірілген шығынды есептеп, бағалап жатыр.
Жойқын апат Индонезия, Малайзия және Тайландтың біраз аумағын қамтыды — бұл елдер циклон тудырған толассыз жаңбырдан зардап шекті. Малакка бұғазында бір мезетте сирек кездесетін тропикалық дауыл қалыптасып жатыр. Шри-Ланкада билік тағы 46 адамның қаза тапқанын хабарлады.
Индонезияның Суматра аралында жағдай ең ауыр күйінде қалып отыр: 174 адамның қаза тапқаны расталды, 79 адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Мыңдаған отбасы баспанасыз қалды.
Паданг-Париаман ауданында судың деңгейі бір метрге дейін жеткен, ал құтқарушылар кей тұрғындарға әлі де жете алмай отыр. Адамдар азық-түлік тапшылығына шағымдана бастады: кейбіреулері су қауіпті деңгейге көтерілген кезде үйлерінің жоғарғы қабаттарына көшуге мәжбүр болған.
Батанг Тору қаласында жергілікті тұрғындар үйінділер арасынан табылған және кім екені анықталмаған жеті адам денесін уақытша қазылған ортақ қабірге жерледі. Билік жолдарды тазарту, байланысты қалпына келтіру және гуманитарлық көмек жеткізуді жалғастырып жатыр.
Ал Тайландта су тасқынының құрбандары 145 адамға жетті, зардап шеккендердің саны 3,5 миллионнан асады. Хатъяй қаласында су деңгейі төмендеп келе жатқанына қарамастан, көптеген аудандар әлі де су астында қалып отыр және электр жарығы жоқ. Тұрғындар қираған үйлеріне оралып, келтірілген шығынды есептей бастады, кейбірі мүлкін түгел жоғалтқан.
Малайзияда «Сеньяр» тропикалық дауылының салдарынан екі адам қайтыс болды. Дауылдың әлсірегеніне қарамастан, синоптиктер кезекті жаңбыр, жел және қауіпті толқын ықтималдығы туралы ескертіп отыр. Эвакуациялық орталықтарда шамамен 30 мың адам қалған. Малайзия СІМ Тайландтағы апат аймағында орналасқан 25-тен астам қонақүйден 1459 азаматтың эвакуацияланғанын, тағы шамамен 300 адамның көмек күтетінін мәлімдеді.
Апат соңғы жылдардағы өңірдегі ең ірі табиғат құбылыстарының бірі болып отыр, ал оның салдарын жоюға ұзақ уақыт қажет болатынын билік болжап отыр.
Еске сала кетсек, Тайландта су тасқынынан қаза тапқандар саны 145 адамға жеткенін жаздық.