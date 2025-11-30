Орал тұрғындары қысқа қажет көкөніс пен етті қолжетімді бағаға сатып алды
ОРАЛ. KAZINFORM - Батыс Қазақстан облысында қала тұрғындары үшін ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің қатысуымен жәрмеңкелер ұйымдастыру игі дәстүрге айналды.
Сауда және интеграция министрлігі мәліметінше, жергілікті атқарушы органдардың ұйымдастыруымен кезекті жәрмеңке М.Ихсанов көшесінде өтті.
Жәрмеңкеге қала мен аудан тауар өндірушілері қатысты. Шаруалар қала тұрғындары үшін кең ассортиментте ет өнімдерін (сиыр еті, жылқы еті, шошқа еті, қой еті) ұсынды. Мысалы, сиыр және жылқы еті 2700 теңгеден сатылды.
Фермерлік шаруашылықтар құс етін, яғни тауық, үйрек, күрке тауық өнімдерін ұсынды. Жәрмеңкеде жоғары сапалы кең ассортиментте шұжық және сүт өнімдері, кондитерлік өнімдер мен балық өнімдері де болды.
Қала тұрғындары қысқа қажетті көкөніс қорын қолжетімді бағаға сатып алу мүмкіндігіне ие болды.
Жәрмеңкелер жергілікті атқарушы органдар бекіткен кестеге сәйкес 2025 жылдың соңына дейін екі локацияда өтеді: М. Ихсанов көшесінде және Зачаганск кентінде.
