Орталық әскери оркестрдің музыканттары қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Наурыз мейрамы қарсаңында Ұлттық әскери-патриоттық орталығы Орталық әскери оркестрінің әскери қызметшілері «Хан шатыр» сауда ойын-сауық орталығында айрықша музыкалық қойылым ұйымдастырды.
Мерекелік акция елорда тұрғындары мен қонақтарына тамаша тарту болды. Орталық әскери оркестрдің әскери дирижері, лейтенант Абзал Иманғалиевтің айтуынша мұндай қойылымдар жақсы дәстүрге айналған.
— Наурыз — жаңару, ізгілік пен келісім мерекесі. Адамдарға музыка арқылы қуаныш сыйлап, жүректерді табыстырып, ортақ құндылықтарымызды еске салу — біз үшін үлкен мәртебе, — деп атап өтті ол.
Әскери оркестрдің орындауында классикалық шығармалармен қатар, танымал қазақ және шетелдік композициялар шырқалып, көпшілікке мерекелік көңіл күй тарту етілді. Погон таққан музыканттардың ойламаған жерден сауда орталығында пайда болуы келушілерге нағыз тосынсый болды. Көрермендер оларды жылы қарсы алып, телефондарына түсіріп, зор қошемет көрсетті.
Ғалия Байзақова елордаға Арқалықтан әжелер байқауына қатысу үшін келген.
— Мен «Алтын әже» байқауында бас жүлде жеңіп алдым. Немереммен серуендеп жүріп, осы концертке кездейсоқ тап болдым. Әсіресе олардың келбеті, аспаптардың үні, жалпы атмосфера, бәрі-бәрі ұнады. Әскери формадағы ер азаматтар әрдайым өте сымбатты көрінеді. Осындай қуаныш пен шынайы мерекелік көңіл күй сыйлағаны үшін әскери музыканттарға алғыс айтамын, — деп алған әсерімен бөлісті Ғ. Байзақова.
Құрмет қарауыл ротасының дефилесі бағдарламаға ерекше көрік берді. Нақты, үйлесімді қимылдар мен мінсіз саптық дайындық көрермендердің зор ықыласына бөленіп, әскери қызметшілердің жоғары деңгейін көрсетті.
— Мен Қырғызстаннан студент қызымның қасына келдім. Әскери музыканттардың өнерінен керемет әсер алдым. Әдемі форма, мінсіз тәртіп, тамаша репертуар. Барша қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтаймын, — деді Бішкектен келген Жұлдыз Равшанова.
Іс-шара соңы елге және оның қорғаушыларына деген мақтаныш сезімін сыйлаған «Егемен Қазақстан» патриоттық композициясымен аяқталды.
Мұндай акциялар әскер мен қоғам арасындағы байланысты нығайтып, мерекелік көңіл күйге бөлейді және отандастарға деген шынайы құрметті білдіреді.
Айта кетелік Астанада Наурыз мейрамын ауқымды деңгейде тойлау басталған еді.