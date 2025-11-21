KZ
    17:00, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Орталық Азия әншілері әлемдік деңгейде – «Silk Way Star» төрешісі

    АСТАНА. KAZINFORM – «Silk Way Star» музыкалық жобасының төрешісі, оңтүстіккореялық әнші Шин Мин Чоль байқаудың деңгейін жоғары бағалады. Оның айтуынша, жоба әр елдің мәдениетін бір сахнада тоғыстырған ерекше алаңға айналған.

    Фото: видеодан алынған скрин

    – Орталық Азия әншілерін тыңдағанда Корея сахнасындағы орындаушыларды көргендей болдым. Олар жүрекпен айтады. Бұл аймақтың әндері мен мәдениеті әлемдік деңгейде кеңінен танылса екен, – деп атап өтті Шин Мин Чоль.

    Шин Мин Чоль жобаның өзіне де шығармашылық шабыт бергенін айтты.

    – Жаңа альбом жазып жатырмын. Silk Way Star маған жаңа серпін берді. Кореяға оралған соң осы көңіл күймен жаңа ән жазып, сол альбоммен Қазақстанға қайта келгім келеді, – деді ол «Bugin LIVE» бағдарламасында.

    Корей әртісі Қазақстанға бірнеше рет келгенін және жергілікті музыканы бұрынғыдан жақсырақ танығанын да атап өтті. Ол алдағы уақытта корей саундтректерін орындайтын әртістермен бірге Қазақстанда k-drama концертін өткізу мүмкіндігін қарастырып жатқанын айтты.

    Айта кетейік, «Silk Way Star» салтанатты жеребе тарту рәсімі өткенін жазған едік.

    Камила Мүлік

    Орталық Азия Әнші Silk Way Star Өнер
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
