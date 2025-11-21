KZ
    16:09, 21 Қараша 2025 | GMT +5

    Silk Way Star – салтанатты жеребе тарту рәсімі өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – «Silk Way Star» шоуының салтанатты жеребе тарту рәсімі аяқталып, гранд финалға қатысушылар анықталды.

    Silk Way Star – салтанатты жеребе тарту рәсімі өтті
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Тізім реті мынадай:

    1. Язмин Азиз
    2. Автандил Абесламидзе
    3. Чжан Хе Суань 
    4. Саро Геворгян 
    5. Мишель Джозеф
    6. Мадинабону Адылова
    7. ALEM

    – Бұл жерде ең бастысы – бірлік және достық. Бұл мегажобаға қатысқанымызға қуаныштымыз. Мен үшін кім жеңсе де маңызды емес. Бірақ сіздер біздің тағдырымызды шешесіздер, сондықтан өз жеңімпаздарыңызды таңдаңыздар. Міндетті түрде ерінбей дауыс беруді сұраймын, – деді ALEM.

    Айта кетейік, алғашқы кезеңде сахнаны ашқан ALEM ертеңгі финалда соңғы болып шығуы жоспарланған.

    – Қолдап, қарап жүргендеріңізге рахмет. Біз Қазақстан халқының жылы қабылдауын сезіп отырмыз. Бұл шоу аяқталып жатқаны өкінішті, бірақ алда әлі көптеген қызықты жобалар бар, біз әлі көптеген байқауларға қатысамыз, – деп Мадинабону Адылова көрермендерге алғысын білдірді.

    Айта кетейік, Silk Way Star жобасының Армениядан келген финалисі даралығы мен тұрақты табысын көрсеткенін жаздық.

