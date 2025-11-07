KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:50, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суреті жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақорда Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суретін жариялады. 

    Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суреті
    Фото: Ақорда

    — Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суреті. 6 қараша, Вашингтон, Ақ үй, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік кеше Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары Мемлекеттік хатшы Марк Рубиомен, Сауда министрі Говард Латникпен, сондай-ақ АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Серджио Гормен кездесуден бастаған еді. Сонымен қатар Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар туралы меморандумға қол қойды

    Сондай-ақ Президентке Вашингтонда әлемдік нарыққа шыққан ІТ стартаптар таныстырылды. Президент америкалық конгрессмендерді қабылдады. Кейін Мемлекет басшысы Chevron корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасын қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев америкалық сенатор Стив Дэйнсті қабылдады

    Мемлекет басшысы АҚШ-тың танымал басылымдарына сұхбат берді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен келіссөз жүргізді

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар