Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суреті жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақорда Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суретін жариялады.
— Орталық Азия мемлекеттері басшылары мен АҚШ Президентінің бірлескен суреті. 6 қараша, Вашингтон, Ақ үй, — делінген хабарламада.
Айта кетелік кеше Қасым-Жомарт Тоқаевтың Вашингтонға сапары Мемлекеттік хатшы Марк Рубиомен, Сауда министрі Говард Латникпен, сондай-ақ АҚШ Президентінің Оңтүстік және Орталық Азиядағы арнайы өкілі Серджио Гормен кездесуден бастаған еді. Сонымен қатар Қазақстан мен АҚШ аса маңызды минералдар туралы меморандумға қол қойды.
Сондай-ақ Президентке Вашингтонда әлемдік нарыққа шыққан ІТ стартаптар таныстырылды. Президент америкалық конгрессмендерді қабылдады. Кейін Мемлекет басшысы Chevron корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасын қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев америкалық сенатор Стив Дэйнсті қабылдады.
Мемлекет басшысы АҚШ-тың танымал басылымдарына сұхбат берді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен келіссөз жүргізді.