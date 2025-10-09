18:06, 09 Қазан 2025 | GMT +5
«Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысушылардың суреті жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысу үшін Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды.
Қасым-Жомарт Тоқаевты Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон қарсы алды.
Мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті.
Президенттер Қазақстан мен Тәжікстанның стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайтуға бейіл екендерін растады.