    18:06, 09 Қазан 2025 | GMT +5

    «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысушылардың суреті жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысушылар бірге суретке түсті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысушылардың суреті жарияланды
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы «Орталық Азия – Ресей» саммитіне қатысу үшін Душанбедегі Қабылдаулар сарайына барды.

    Қасым-Жомарт Тоқаевты Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон қарсы алды.

    Мемлекет басшысы Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен кездесті.

    Президенттер Қазақстан мен Тәжікстанның стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайтуға бейіл екендерін растады.

     

    Тегтер:
    Орталық Азия Ресей Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Ақорда
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
