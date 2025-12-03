KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:12, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Өскеменде пышақпен қаруланған үсті-басы қан-жоса ер адам ұсталды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM — Өскемен қаласында көшеде қолына пышақ алып, үсті-басы қан-жоса болып жүрген ер адам елді шошытты.

    Өскеменде көшеде қолында пышағы бар, үсті-басы қан-жоса болып жүрген ер адам ұсталды
    Фото: Видеодан скрин

    Оқиға бүгін күндіз Протозанов көшесі бойындағы жағалауда болған. Қолында пышағы бар, жалаңаш кеудесі қан-жоса ер адам жұрттың көзіне бірден түсті.

    Бұл туралы видео әлеуметтік желіде тарап кетті.

    Куәгерлер оның денесінде жарақаттар барын байқаған. Оқиға орнына жедел түрде полиция қызметкерлері келіп жетті. 

    — Тәртіп сақшылары 25 жастағы қала тұрғынын ұстады. Мас күйдегі азаматтың денесінде кесілген жарақаттар бар. Алдын ала мәлімет бойынша ол өз-өзіне жарақат салған. Пышақ тәркіленіп, ер адам жедел жәрдем бригадасына тапсырылды, — деп хабарлады ШҚО Полиция департаментінің баспасөз қызметінен.

    Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр.

    Еске салсақ, осыған дейін Алматыда ер адам теміржол станциясы маңында өзіне қол салмақ болғаны хабарланған. 

    Тегтер:
    Оқиға Шығыс Қазақстан облысы Қару-жарақ Өскемен Полиция
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар