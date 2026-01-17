Өзбекстан билігі елдің Сыртқы саясат тұжырымдамасын қайта қарауға ниетті
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Сыртқы істер министрлігінің келешек қызмет бағыты талқыланған кеңесте Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев елдің Сыртқы саясат тұжырымдамасын қайта қарау керектігін мәлім етті , деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Қолданыстағы тұжырымдама 2012 жылы қабылданған. Өзбекстан басшысының айтуынша, әлемдегі геосаяси өзгеріс, халықаралық қарым-қатынас жүйесіндегі тұрақсыздық, өңірлік қарама-қайшылық пен жаһандық экономикалық үрдістер әр мемлекетті сыртқы саяси қызметке түзету енгізуге итермелеп жатыр. Яғни, осы жағдайда ұлттық мүдде мен уақыт талабына сай бейімделе білу қажет.
— Осыған байланысты Сыртқы саясат тұжырымдамасын жаңарту, оның басым бағыттарын қайта қарау, елдің ұлттық мүддесін қорғауға және халықаралық аренадағы ұстанымын нығайтуға бағытталған нақты міндеттерді айқындау керек, - деп мәлімдеді Шавкат Мирзиёев.
