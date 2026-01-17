KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:35, 17 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өзбекстан билігі елдің Сыртқы саясат тұжырымдамасын қайта қарауға ниетті

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Сыртқы істер министрлігінің келешек қызмет бағыты талқыланған кеңесте Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев елдің Сыртқы саясат тұжырымдамасын қайта қарау керектігін мәлім етті , деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Өзбекстан билігі елдің Сыртқы саясат тұжырымдамасын қайта қарауға ниетті
    Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

    Қолданыстағы тұжырымдама 2012 жылы қабылданған. Өзбекстан басшысының айтуынша, әлемдегі геосаяси өзгеріс, халықаралық қарым-қатынас жүйесіндегі тұрақсыздық, өңірлік қарама-қайшылық пен жаһандық экономикалық үрдістер әр мемлекетті сыртқы саяси қызметке түзету енгізуге итермелеп жатыр. Яғни, осы жағдайда ұлттық мүдде мен уақыт талабына сай бейімделе білу қажет.

    — Осыған байланысты Сыртқы саясат тұжырымдамасын жаңарту, оның басым бағыттарын қайта қарау, елдің ұлттық мүддесін қорғауға және халықаралық аренадағы ұстанымын нығайтуға бағытталған нақты міндеттерді айқындау керек, - деп мәлімдеді Шавкат Мирзиёев.

    Еске салайық, Өзбекстан билігі елдің Қорғаныс доктринасына өзгеріс енгізуге ниетті.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстан Тайваньмен келіссөзден соң Дүниежүзілік сауда ұйымының тең құқылы мүшесі атанбақ.

    Тегтер:
    Орталық Азия Әлем жаңалықтары Өзбекстан Саясат
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
    Соңғы жаңалықтар