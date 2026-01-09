Өзбекстан Тайваньмен келіссөзден соң ДСҰ-ның тең құқылы мүшесі атанбақ
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) қосылу үшін 30 нормативтік-құқықтық актіні қабылдап, қосымша тағы 30-ға жуық құжатты әзірледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл туралы ДСҰ мәселелері жөніндегі Өзбекстан президентінің арнайы өкілі Азизбек Урунов мәлім етті. Ресми Ташкент былтыр 40-тан астам келіссөз жүргізіп, ЕО, Қытай, Ресей, Ұлыбритания, Швейцария, Канада, Австралия және өзге де елдермен тиісті келісімдерге қол қойды.
— Өзбекстан Дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу бойынша 33 елмен хаттамаға қол қойды. Енді тек Тайваньмен келіссөзді аяқтау қалды, — деп мәлім етті Азизбек Урунов.
Ол атап өткендей, Өзбекстан бұл процесті биыл наурызда Камерунда өтетін ДСҰ министрлер конференциясының 14-ші отырысына дейін аяқтауға ниетті.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстан ДСҰ-ға қосылу келіссөздерін 2025 жылы қорытындылауды жоспарлаған.
Еске салайық, ДСҰ-ға қосылу бойынша өзбек тарапы 2024 жылы АҚШ және Қытаймен арада өткен келіссөздерге нүкте қойды.