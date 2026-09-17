Өзбекстан Орталық банкі негізгі мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырды
АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстан Орталық банкі 16 қыркүйекте өткен отырысында негізгі мөлшерлемеге өзгеріс енгізбеді. Осылайша елдегі негізгі мөлшерлеме 14 пайыз деңгейінде сақталды.
Реттеуші органның мәлімдеуінше, әлемдік нарықтағы шикізат, азық-түлік және энергия бағасының өсуі импорт арқылы Өзбекстандағы тауарлар мен қызметтердің қымбаттауына әсер етіп отыр. Сонымен қатар орта мерзімді кезеңде тасымалдау мен логистика шығындарының өсуі де инфляцияға қысым жасап отыр.
— Инфляцияның төмендеуі жалғасып, экономикадағы жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Алайда бағаның қайта өсуіне әсер етуі мүмкін бірқатар қатер әлі де сақталған. Осыған байланысты реттеуші инфляциялық қысымды тежеу үшін қазіргі қатаң ақша-несие саясатын жалғастыру қажет, — деп атап өтті Орталық банк баспасөз хабарламасында.
Тамызда Өзбекстандағы жылдық инфляция 6,2 пайызға дейін төмендеп, бағаның өсу қарқыны баяулай түсті. Ал негізгі инфляция 5,5 пайыз шамасында болды.
— Сонымен қатар бағасы жылына 5 пайыздан жоғары өсіп жатқан тауарлар мен қызметтердің үлесі артып келеді. Бұл экономикадағы баға өсімінің әлі де тұрақты сипат алып отырғанын көрсетеді, — делінген мәлімдемеде.
Бұған дейін АҚШ Федералдық резерв жүйесі мөлшерлемені 4%-ға көтергенін хабарланғанбыз.
Ақзат Жиеналина