KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:55, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Өзбекстан президенті Владимир Путиннің резиденциясына жасалған шабуылды айыптады

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев пен Ресей президенті Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Мирзиеев
    Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

    Әңгіме басында Шавкат Мирзиёев Ресей президентінің Новгород облысындағы резиденциясына жасалған шабуылды қатаң айыптайтынын мәлімдеді.

    — Мұндай әрекеттер тұрақтылық пен қауіпсіздікке қатер төндіріп, ұзақ мерзімді бейбітшілік орнату ниетіне селкеу түсіреді, - делінген Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі тартқан хабарламада.

    Сондай-ақ, тараптар әңгіме барысында халықаралық және өңірлік маңызды мәселелер бойынша пікір алмасып, келер жылға жоспарланған іс-шаралар кестесін талқылады.

    Еске салайық, бұған дейін Ресейдің Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Украина тарапы Владимир Путиннің Валдайдағы резиденциясына дронмен шабуыл жасағанын мәлімдеп еді.

    — 28 желтоқсаннан 29 желтоқсанға қараған түні Киев режимі 91 дрон қолдана отырып, Ресей президентінің Новгород облысындағы мемлекеттік резиденциясына террористік шабуыл жасады, — деді министр.

    Оның айтуынша, осы жағдайдан кейін Ресей келіссөз процесі бойынша өз ұстанымын қайта қарауға мүдделі. 

    Тегтер:
    Орталық Азия Ресей Әлем жаңалықтары Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
    Соңғы жаңалықтар