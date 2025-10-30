KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:01, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Өзбекстан ЮНЕСКО-ның Жасанды интеллект мектебін ашуды ұсынды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев ЮНЕСКО-ға қарасты Жасанды интеллект мектебін ашуды ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Шавкат Мирзеев
    Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

    - Біздің басты міндетіміз - ақпараттық технологияларды жетік меңгерген және креативті ойлайтын жаңа буынды тәрбиелеу. Еліміздегі білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні кеңінен енгізу мақсатында біз ЮНЕСКО-ның қатысуымен «Жасанды интеллект мектебі» пилоттық жобасын жүзеге асыруға дайынбыз, - деді ЮНЕСКО Бас конференциясының 43-ші сессиясында сөз сөйлеген Шавкат Мирзиёев.

    Бұған қоса, Өзбекстан президенті ұйыммен ынтымақтастықты нығайта түсу қажет екенін атап өтті. Оның пайымынша, материалдық емес мәдени мұраларды сақтау ісіне аса көңіл бөлген орынды.

    - Біз ЮНЕСКО-ға қарасты Халықаралық цифрлық мұра институтын құруды ұсынамыз. Тиісінше, 2027 жылы Бұхарада аталған бағыттағы өзара іс-қимылды пысықтауға арналған Халықаралық конгресті ұйымдастыруға дайынбыз, - деп тоқталды Ш.Мирзиёев.

    Кейін Өзбекстан президенті жаһандық жылыну, мұздықтардың еруі, шөлейттену және топырақ эрозиясы мәселелеріне назар аударды.

    - Климаттың өзгеруі мәдени мұра объектілерінің жағдайына теріс әсер етеді. Экологияны жақсартуға бет алған және айтарлықтай нәтижеге қол жеткізген қалаларға ерекше мәртебе беру керек. Сондықтан біз «ЮНЕСКО-ның Экологиялық астанасы» жаһандық бастамасын ұсынамыз. Сонымен қатар, біз жаһандану және климаттың өзгеруі жағдайында мәдени мұраны қорғауды күшейту шаралары туралы қарар әзірлеуді қолдаймыз, - деп түйіндеді Өзбекстан президенті.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Самарқандта ЮНЕСКО Бас конференциясының 43-ші сессиясы өтіп жатыр. Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев, Сербия президенті Александр Вучич, Словакия президенті Питер Пеллегрини қатысып жатыр.

    Аталған іс-шараны Самарқандта ұйымдастыру шешімі 2023 жылы Парижде қабылданған болатын. 40 жылдан астам уақыт ішінде алғаш рет ЮНЕСКО Бас конференциясының сессиясы Франциядан тыс жерде өтпек.

    Тегтер:
    Жасанды интеллект Өзбекстан ЮНЕСКО
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
    Соңғы жаңалықтар