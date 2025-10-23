Өзбекстанда ЮНЕСКО-ның Бас конференциясы өтеді
ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Қазан айының соңында Өзбекстанның Самарқанд қаласында ЮНЕСКО Бас конференциясының 43-ші сессиясы өтеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Аталған ауқымды іс-шараға байланысты 30 қазан мен 14 қараша аралығында шаһарға кіретін жолдар жабылады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, транзиттік көліктерге қаланы айналып өтетін маршруттар ұйымдастырылады.
ЮНЕСКО-ның Бас конференциясына 5 мыңнан астам адам қатысады. Атап айтқанда, 193 мемлекеттің үкімет басшылары, министрлері мен ғалымдары Самарқандқа жиналады. Олар мәдени мұраны сақтау, жасанды интеллект этикасы, тұрақты даму, климаттық өзгеріс және әйелдердің ғылымдағы рөлі мәселелерін талқылайды.
Еске салайық, бұл іс-шараны Самарқандта ұйымдастыру шешімі 2023 жылы Парижде қабылданған болатын. 40 жылдан астам уақыт ішінде алғаш рет ЮНЕСКО Бас конференциясының сессиясы Франциядан тыс жерде өтпек.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, осыдан екі жыл бұрын Өзбекстанның үш мәдени мұрасы ЮНЕСКО тізіміне енгізілді. Сондай-ақ, таяуда Өзбекстан кандидатурасын ресми түрде ЮНЕСКО Атқарушы кеңесінің мүшелігіне ұсынды.