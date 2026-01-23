KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:58, 23 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Өзбекстан жасанды интеллектіні қолдану деңгейі ең төмен елдердің қатарына енді

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — 2025 жылы Өзбекстан жасанды интеллектті (ЖИ) пайдалану бойынша әлемдік рейтингте 147 елдің ішінде 141-орынға жайғасты, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    ЖИ
    Фото: publicdomainpictures.net

    Microsoft компаниясына қарасты Экономика және ЖИ институтының зерттеуіне сәйкес, елде жасанды интеллектті пайдалану деңгейі — 6,3%. Бұл көрсеткішпен Өзбекстан рейтингте Сирия мен Шри-Ланкадан кейінгі орында тұр. Одан кейін тізімде Тәжікстан мен Түрікменстан жайғасқан.

    Аталған институттың есебінде жазылғандай, Қазақстанда жасанды интеллектті қолдану 13,7% деңгейінде. Тиісінше, еліміз әлемдік рейтингіде 71-орында.

    Еске салайық, биыл Өзбекстан жер сілкінісін ЖИ арқылы болжауға кіріседі.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстан үкіметі ЖИ-ді енгізе отырып, 2 мыңнан астам шенеунікті жұмыстан босатпақ.

    Қоса кетсек, биылдан бастап өзбекстандық оқушыларға жасанды интеллект негіздерін оқыту жоспарланып отыр.

    Сондай-ақ, Өзбекстан үкіметі жемқорлықпен күрес үшін мемлекеттік сатып алу жүйесіне жасанды интеллектті енгізуді жоспарлап отыр.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Жасанды интеллект Өзбекстан Рейтинг
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Автор
    Соңғы жаңалықтар