    14:53, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Өзбекстанда әлеуметтік желідегі бейәдеп сөз үшін әкімшілік жаза енгізіледі

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан парламентінің төменгі палатасы Әкімшілік жауапкершілік кодексіне түзету енгізу ұсынысын мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі. 

    Фото: Norma.uz

    Өзгеріске сай, интернетте, оның ішінде әлеуметтік желілерде бейәдеп сөздерді қолданып, азаматтардың ар-намысын қорлайтын әрекетке барғандар енді әкімшілік жауапқа тартылады. Атап айтқанда, оларға айыппұл салу немесе 10 тәулікке қамау шарасы қарастырылған.

    — Бұл норма қоғамдық тәртіп пен азаматтардың тыныштығын қамтамасыз етуге бағытталған — делінген Заң шығару палатасының баспасөз қызметі тартқан хабарламада.

    Қоса кетсек, былтыр Өзбекстанда букмекерлік кеңселердің қызметін насихаттаған 70-ге жуық сайт бұғатталды.

    Сондай-ақ, өзбекстандықтар алаяқтар рәсімдеген несиелерді төлеуден босатылмақ

    Әлихан Асқар
