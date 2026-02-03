Өзбекстанда әлеуметтік желідегі бейәдеп сөз үшін әкімшілік жаза енгізіледі
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан парламентінің төменгі палатасы Әкімшілік жауапкершілік кодексіне түзету енгізу ұсынысын мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Өзгеріске сай, интернетте, оның ішінде әлеуметтік желілерде бейәдеп сөздерді қолданып, азаматтардың ар-намысын қорлайтын әрекетке барғандар енді әкімшілік жауапқа тартылады. Атап айтқанда, оларға айыппұл салу немесе 10 тәулікке қамау шарасы қарастырылған.
— Бұл норма қоғамдық тәртіп пен азаматтардың тыныштығын қамтамасыз етуге бағытталған — делінген Заң шығару палатасының баспасөз қызметі тартқан хабарламада.
Қоса кетсек, былтыр Өзбекстанда букмекерлік кеңселердің қызметін насихаттаған 70-ге жуық сайт бұғатталды.
Сондай-ақ, өзбекстандықтар алаяқтар рәсімдеген несиелерді төлеуден босатылмақ.