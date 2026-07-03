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    Өзбекстанда газ, көмір және мұнай өндірісі төмендеді

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстанда қаңтар-мамыр аралығында табиғи газ, мұнай және көмір өндірісі төмендеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Өзбекстанда газ, көмір және мұнай өндірісі төмендеді
    Фото: «O’ztransgaz» АҚ

    Өзбекстан Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, жыл басынан бері Өзбекстанда 15,8 млрд текше метр газ өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14%-ға аз.

    Сондай-ақ, қамтылып отырған аралықта республикада 1,6 млн тонна көмір өндірілді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 32,5%-ға төмен. Әсіресе, қатты отынды қазып алу көрсеткіші мамыр айында бірден 300 мың тоннаға кеміді.

    Мұнымен бірге бес айда мұнай өндірісі де 3,3%-ға қысқарды. Қаңтар-мамырда Өзбекстанда 261,9 мың тонна «қара алтын» өндірілді.

    Еске салайық, былтыр Өзбекстан Ресей газының импортын 15%-ға арттырды.

    Бұған дейін жазғанымыздай, Өзбекстанда үшінші жыл қатарынан газ өндірісі төмендеп барады.

    Газ Әлем жаңалықтары Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Авторлар