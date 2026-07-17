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    Өзбекстанда газ құю станциясында жарылыс болды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – 16 шілде күні кешқұрым Ташкент облысының Зангиата ауданындағы М-39 тасжолы бойында орналасқан газ құю станциясында жарылыс болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

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    Фото: Өзбекстанның Төтенше жағдайлар министрлігі

    Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, газ сақтауға арналған резервуар мен аталған отынды тасымалдайтын көлік жарылған. Оқиға туралы хабар сағат 22:46-да түскен. Өрт бір сағаттан кейін сөндірілді.

    Оқиға салдарынан үш адам түрлі дене жарақатын алып, ауруханаға жеткізілген.

    Еске салайық, биыл маусымда Өзбекстанда жанармай бекетінде болған жарылыстан 6 адам қаза тапқан еді.

    Сондай-ақ жыл басынан бері Өзбекстанда жазатайым оқиғалардан 90 адам көз жұмды.

    Әлем жаңалықтары Жарылыс Өзбекстан
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
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