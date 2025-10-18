KZ
    Өзбекстанда Орталық Азия елдері мен Әзербайжанның әскери оқу-жаттығуы өтіп жатыр

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM – Өзбекстандағы «Каттакурган» полигонында Қазақстан, Тәжікстан, Әзербайжан және Қырғызстан қорғаныс күштерінің «Бірлік – 2025» әскери оқу-жаттығуы өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Оқу-жаттығу барысында әскери қызметшілер заманауи ұрыс тәсілдерін біресіп пысықтап жатыр. Атап айтқанда, оларға тактикалық дайындық, байланыс және әскери-медициналық көмек көрсету бойынша міндеттер қойылған. Тиісінше, олар бұл бағыттарда өзара тәжірибе алмасып жатыр.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Өзбекстанның Қорғаныс министрлігінен атап өткендей, мұндай оқу-жаттығу ел әскерлерінің әлеуетін арттырып, ықтимал қатерлердің алдын алуға бағытталған шараларды өзара келісе отырып жүргізуге ықпал етеді.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Еске салайық, былтыр қарашада Қазақстан мен Өзбекстанның әскери қызметшілері бірлесіп, «Фориш» таулы полигонында «Hanjar-2024» тактикалық арнайы оқу-жаттығуын өткізген болатын.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі

    Сондай-ақ, таяуда Ильхам Әлиев 2026 жылы Әзербайжанда ТМҰ елдерінің әскери жаттығуларын өткізуді ұсынған еді.

    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі
    жаттығу
    Фото: Өзбекстанның Қорғаныс министрлігі
