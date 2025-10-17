Өзбекстанда салынатын АЭС елдің үш өңірін электр қуатымен қамтамасыз етеді
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстанда салынып жатқан АЭС Жизақ, Самарқанд және Науаи облыстарын электр энергиясымен қамтамасыз етуге қауқарлы болады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бұл туралы «Oʻzbekiston 24» телеарнасына сұхбат берген Uzatom агенттігінің директоры Азим Ахмедхаджаев мәлім етті. Оның айтуынша, АЭС аталған үш өңірдегі өнеркәсіпті және ауыл шаруашылығын дамытуға серпін бермек. Сондай-ақ, табиғи газ импортына тәуелділікті азайтып, экологиялық таза жолмен өндірілетін энергия қуатының көлемін арттырады.
Айта кетейік, Өзбекстанда аз қуатты АЭС-тің алғашқы бетоны 2026 жылы наурызда құйылады. Бұған дейін стратегиялық нысанға әрқайсысы 55МВт 6 реакторды (жалпы қуаты 330МВт) орналастыру жоспарланған. Енді олардың саны екіге дейін қысқарады, тиісінше оның қуаты 110МВт-пен шектеледі. Сонымен қатар, белгіленген алаңға, яғни Тузкан көліне тағы бір ірі атом станциясы салынады. Оның энегрия өндіру қауқары 2000МВт болмақ.
Uzatom агенттігінің осы кезге дейін жасаған есептеуіне сәйкес, аз қуатты АЭС-тің құны 2 млрд долларға бағаланған. Енді жобаға енгізілген өзгерістерге байланысты, яғни рекаторлар санының қысқаруына орай шығын 1 млрд доллардан аз болмақ.
Өзбекстан мен Ресей ірі АЭС салу жобасын әлі толық келіскен жоқ. Ресми Ташкент бұл бағыттағы келіссөздерді 2026 жылдың наурызына дейін аяқталуды жоспарлап отыр. Оның сомасына қатысты нақты деректер жоқ.
Еске салайық, таяуда Өзбекстанда атом электр станциясы құрылысының бірінші кезеңі басталғанын жазып едік. Мұнымен бірге, көршілес елде АЭС құрылысы бойынша қоғамдық тыңдау өтеді.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Ресей Өзбекстанда тағы бір АЭС салады.
Қоса кетсек, таяуда Қазақстан халқына Жолдауын жариялаған Президент Қасым-Жомарт Тоқаев елде бірнеше АЭС салу бастамасын көтерген болатын. Тиісінше, 25 қыркүйекте алғашқы АЭС-ке үздік атау беру конкурсы басталды.