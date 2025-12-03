KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:06, 03 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Өзен көлік құрастыру зауыты» басшысы үлескерлердің 303 млн теңгесін иемденгені анықталды

    АҚТАУ. KAZINFORM — ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Өзен көлік құрастыру зауыты» ЖШС басшылығына қатысты азаматтардың қаражатын үлескерлік құрылыс ретінде заңсыз тарту фактісі бойынша тергеуді аяқтады. 

    деньги, ақша, тенге, банк
    Фото: pexels

    — Екі жыл бойы компания басшылығы Жаңаөзен қаласында «Astana Rich Village» тұрғын үй кешенінің құрылысын қажетті рұқсат құжаттарынсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, мемлекеттік сараптама мен авторлық қадағалаусыз жүргізген, — делінген хабарламада.

    Азаматтардың қаражатын тарту мақсатында түрлі интернет-ресурстарда пәтерлердің нарықтан төмен бағамен сатылатыны туралы жарнама орналастырылған.

    — Нәтижесінде 23 азаматпен жалған алдын-ала сатып алу-сату шарттары жасалған. Заңсыз тартылған қаражаттың жалпы көлемі 303 млн теңгеден асты.

    Түскен ақша құрылыс материалдарын сатып алғандай көрініс жасап, кәсіпорын кассасынан қолма-қол ақшаға айналдырылып, шын мәнінде жеке қажеттіліктерге жұмсалған. Тұрғын үй құрылысы аяқталмаған, — делінген ҚМА хабарламасында.

    Залалды өтеу және жәбірленуші үлескерлердің мүдделерін қорғау мақсатында сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі мүлікке — тұрғын үй, пәтер, 2 автокөлік және 3 жер учаскесіне тыйым салынды.

    Күдіктілердің бірі қамауға алынды, екіншісіне бұлтартпау шарасы ретінде кепіл қолданылды.

    ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

    Айта кетелік үлескер құрылыс нысанының кепілдігі барын банк қосымшасы арқылы тексере алады

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Үлескерлер проблемасы Пәтер Тұрғын үй Қылмыс ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Үлескер Ақша
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
