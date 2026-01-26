Парламентте барлық фракция өкілдері бар сараптамалық-құқықтық комитет құру керек
АСТАНА. KAZINFORM – Парламентте барлық фракция өкілдерінен тең құралатын сараптамалық-құқықтық комитет құру қажет. Мұндай ұсынысты Конституциялық реформалар жөніндегі комиссиясының 3-отырысында Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсембаев жасады.
- Бүгінгі таңда біз қолданыствағы негізгі заңға түзетулер енгізу бойынша ғана емес, сонымен қатар Әділетті Қазақстанның сұраныстарына жауап беретін жаңа Конституциясыны іс жүзінде қалыптастырып жатырмыз. Бұл «Күшті Президенті – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет» қағидатына негізделген билік архитектурасын жүйелі түрде қайта құру деген сөз. Ол бүкіл реформаның нақты логикасын айқындайды. Бүгінгі Конституциялық комиссияның жұмысы Парламенттіңк реформадан бастау алды. Өйткені, конституциялық өзгерістердің үлкен бір бағыты Парламенттің болашағына байланысты. Барлық фракция жетекшілері, осындағы біраз әріптестеріміз дәл сол парламенттік реформаның жұмыс тобының қызметіне белсене атсалысты. Жарты жыл бойы болашақ Парламент құрылымы мен құзіреті төңірегінде нақты нормалар әзірлеп, ұсыныстар берді. Әр партияның саяси ұстанымы мен көзқарасы жұмыс тобында нақты көрініс тапты, - деді депутат.
Оның айтуынша, бір палаталы Парламент құру ел болашағы үшін тағдыршешті, өте қажетті шешім. Ол - саяси жауапкершілікті нақтылау, партиялардың институционалды рөлін күшейту.
- Бұл тұрғыда Президенттің бір палаталы Парламентке көшуді ұсынғаны өте орынды және де унитарлы мемлекеттер үшін дәл осыдай модель ең тиімді болып саналады. Заң шығару процесі жылдам, ашық және түсінікті болады. барлық заң Парламентте үш оқылымнан өтеді, яғни алғашқы екі оқылым ашық талқыланса, үшінші оқылымда оның Конституцияға, еліміздің ұлттық заңдарына сәйкестігі пысықталады. Осы тұста лобби, жеке мүдде және мемлекеттік саясатқа кереғар ұсыныстарға толығымен тосқауыл қоямыз. Яки, арнайы енгізіліп отырған үшінші оқылым негізгі және кәсіби сараптаманы арттыратын маңызды қадам болады. Осыған байланысты болашақ Құрылтайдың партиялық тізім арқылы жасақталуы жеке тұлғаларға емес саяси бағдарламалар мен иделогияларға негізделген институционалдық жауапкершілікті күшейтеді, - деді Елнұр Бейсембаев.
Осы орайда ол Парламентте барлық фракция өкілдерінен тең құралатын және олардың барлығын қамтитын тұрақты сараптамалық-құқықтық комитет құруды ұсынды.
- Меніңше, бұл бастаманы осында Парламенттік фракция басшылары да қолдайды деп сенемін. Қоғамда болашақ Парламент депутаттарының саны бойынша да әртүрлі пікір бар. Дегенмен, жұмыс тобының 145 депутат болуы қажет деген шешімі бүгінгі саяси ахуалға да, қоғамның сұранысына да нақты сай, - деді Мәжіліс дептутаты.
Айта кетейік, Конституцияға Құрылтай депутаттары министрлерді лауазымынан босататын норма енгізілуі мүмкін.