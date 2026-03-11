    16:00, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Павлодар облысында жол жабылды

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    2026 жылғы 11 наурыз сағат 17:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Атамекен – Ертіс – РФ шекарасы» автожолының 0-263 шақырымы аралығында (Атамекен ауылы – РФ шекрасы) барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу қойылады.

    Жолды 2026 жылғы 12 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін ҚазАвтоЖол екі өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлаған еді.

     

    Эльмира Оралбаева
