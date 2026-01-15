KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:16, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Павлодар облысындағы өрттен екі бала қаза тапты

    АСТАНА.KAZINFORM — Облыстық төтенше жағдайлар департаменті Иртышск ауылындағы жеке үйде өрт шыққанын хабарлады, деп хабарлайды Kazinform.

    Павлодар облысындағы өрттен екі бала қаза тапты
    Фото: Павлодар облысының ТЖД

    Қоңырау бүгін таңғы сағат 8:33–те түсті. Өрт сөндірушілер оқиға орнына үш минут ішінде жетті.

    — Келген бойда үйдің толығымен жалынға оранғаны анықталды: жиһаз, тұрмыстық заттар және шатыр жанып, қалың түтін байқалды. Қиын жағдайға қарамастан, өрт сөндірушілер алғашқы минуттардан бастап зардап шеккендерді іздей бастады, — деп хабарлады Павлодар облыстық төтенше жағдайлар департаменті.

    Құтқарушылар өрттен үш баланы алып шықты, ал тағы біреуі өрт сөндірушілер келгенге дейін құтқарылды.

    — 50 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді. Өрттің себебі анықталып жатыр, — деп қосты облыстық төтенше жағдайлар департаменті.

    Тегтер:
    Павлодар облысы Павлодар Өрт ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар