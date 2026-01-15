Павлодар облысындағы өрттен екі бала қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM — Облыстық төтенше жағдайлар департаменті Иртышск ауылындағы жеке үйде өрт шыққанын хабарлады, деп хабарлайды Kazinform.
Қоңырау бүгін таңғы сағат 8:33–те түсті. Өрт сөндірушілер оқиға орнына үш минут ішінде жетті.
— Келген бойда үйдің толығымен жалынға оранғаны анықталды: жиһаз, тұрмыстық заттар және шатыр жанып, қалың түтін байқалды. Қиын жағдайға қарамастан, өрт сөндірушілер алғашқы минуттардан бастап зардап шеккендерді іздей бастады, — деп хабарлады Павлодар облыстық төтенше жағдайлар департаменті.
Құтқарушылар өрттен үш баланы алып шықты, ал тағы біреуі өрт сөндірушілер келгенге дейін құтқарылды.
— 50 шаршы метр аумақты шарпыған өрт сөндірілді. Өрттің себебі анықталып жатыр, — деп қосты облыстық төтенше жағдайлар департаменті.