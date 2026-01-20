Польшада неке құжаттарындағы «күйеуі» және «әйелі» деген сөздер болмайды
АСТАНА. KAZINFORM – Польшада ресми неке құжаттарындағы «күйеуі» және «әйелі» терминдері «бірінші жұбайы» және «екінші жұбайы» деген сөздермен ауыстырылады, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Бұл туралы елдің Цифрландыру министрлігі хабарлады.
Ведомство сайтында тиісті ереже әзірленіп жатқаны атап өтілген. Шешім Варшаваны Еуропа одағының басқа елдерінде қиылған бір жынысты некелерді тануға міндеттейтін ЕО сотының шешімін орындау қажеттілігімен байланысты деп түсіндіріледі.
- Ұсынылған өзгерістер «бірінші жұбайы» және «екінші жұбайы» гендерлік бейтарап белгілерін пайдалануды көздейді, - делінген мәлімдемеде.
Бұған дейін, 2025 жылдың 25 қарашасында Еуроодақ соты Польшаның екі азаматына қатысты іс бойынша шешім шығарды, оған сәйкес Польша билігі шетелде қиылған бір жынысты некелерді тануы тиіс. Бүгінде Польша заңы мұндай одақтарды танымайды, ал конституцияда неке тек еркек пен әйелдің одағы ретінде анықталады.
Бұған дейін сот ЕО-ның барлық елдеріне бір жынысты некені тануды бұйырғанын жазған едік.
Бүгінде ЕО-ға мүше 27 мемлекеттің жартысынан көбі бір жынысты некені мойындап отыр. Нидерланд 2001 жылы бұны жасаған әлемдегі алғашқы ел болып тарихқа енді.