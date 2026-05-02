    Польшадағы Қазақстан азаматы бостандыққа шықты: Тоқаев шетелдік көшбасшыларға көрсеткен көмегі үшін алғыс айтты

    АСТАНА. KAZINFORM - Польша Республикасының аумағында тұтқындалған Қазақстан азаматы 2023 жылдың 28 сәуірінде бостандыққа шықты. Бұл нәтиже Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шетелдегі отандастардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған тұрақты жұмысының нәтижесінде қол жеткізілді.

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мемлекет басшысы жақында Беларусь президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесіп, екі елдің күрделі жағдай кезінде конструктивті ынтымақтастық танытқаны үшін ризашылығын білдірді.

    Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинге оңтайлы шешімге қол жеткізуге үлес қосқаны үшін алғыс айтты.

    Қазақстан Президенті Польша президенті Кароль Навроцкий мен Премьер-министр Дональд Тускке де аталған оқиғаға байланысты байыпты шешім қабылдағандары үшін алғыс білдіріп, оларға ресми хат жолдауды жоспарлап отыр.

    Абылайхан Жұмашев
