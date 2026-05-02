Польшадағы Қазақстан азаматы бостандыққа шықты: Тоқаев шетелдік көшбасшыларға көрсеткен көмегі үшін алғыс айтты
АСТАНА. KAZINFORM - Польша Республикасының аумағында тұтқындалған Қазақстан азаматы 2023 жылдың 28 сәуірінде бостандыққа шықты. Бұл нәтиже Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шетелдегі отандастардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған тұрақты жұмысының нәтижесінде қол жеткізілді.
Мемлекет басшысы жақында Беларусь президенті Александр Лукашенкомен телефон арқылы сөйлесіп, екі елдің күрделі жағдай кезінде конструктивті ынтымақтастық танытқаны үшін ризашылығын білдірді.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинге оңтайлы шешімге қол жеткізуге үлес қосқаны үшін алғыс айтты.
Қазақстан Президенті Польша президенті Кароль Навроцкий мен Премьер-министр Дональд Тускке де аталған оқиғаға байланысты байыпты шешім қабылдағандары үшін алғыс білдіріп, оларға ресми хат жолдауды жоспарлап отыр.