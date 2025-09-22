Португалия басқа елдерден кейін Палестинаны мойындады
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл туралы Нью-Йоркте БҰҰ жанындағы Португалия миссиясында елдің Сыртқы істер министрі Паулу Ранжел мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform.
- Мұнда жарияланған тану туралы мәлімдеме Президент пен Парламентте ұсынылған партиялардың басым көпшілігінің ұстанымдарының сәйкестігін растайтын консультациялар қорытындысы бойынша қабылданған Министрлер кеңесінің 18 қыркүйектегі шешімінің тікелей нәтижесі, - деп мәлімдеді Паулу Ранжел.
SIC Noticias хабарлағандай, министр сонымен қатар Португалия Израиль-Палестина қақтығысын екі мемлекет негізінде шешуді қолдайтынын растады. Бұл ұстаным тағы тоғыз елмен бірлесіп қабылданды: оған Португалиядан басқа Франция, Андорра, Аустралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Мальта, Ұлыбритания және Сан-Марино қатысып отыр.
Канада, Аустралия және Ұлыбритания Палестинаны мемлекет ретінде мойындады.
Сол күні Канада, Аустралия және Ұлыбритания Палестина мемлекетін мойындайтынын жариялады. Канада Палестинаны ресми түрде мойындаған G7 елдерінің біріншісі болды.
- Канада Палестина мемлекетін мойындайды және Палестина мемлекеті мен Израиль мемлекеті үшін бейбіт болашақ туралы уәдені жүзеге асыру үшін ынтымақтастықты ұсынады. Канада бұл қадамды екі мемлекетті шешімнің мүмкіндігін сақтауға бағытталған келісілген халықаралық күш-жігердің бөлігі ретінде қарастырып отыр, - делінген Канада үкіметінің коммюникесінде.
Аустралия премьер-министрі сонымен қатар Палестинаны мойындау бейбітшілік, қауіпсіздік және өркендеу жолындағы алға жасалған қадам екенін мәлімдеді.
Ұлыбритания премьер-министрінің мәлімдеуінше, Палестинаны тану бейбітшілік пен екі мемлекетті шешімге деген үмітті қалпына келтіру үшін жасалып жатыр.
- 75 жылдан астам уақыт бұрын біз Израиль мемлекетін еврей халқының отаны ретінде мойындадық. Бүгінде біз Палестина мемлекетін мойындайтын 150-ден астам елдің қатарына қосыламыз. Бұл Палестина мен Израиль халықтарына жақсы болашақ болуы мүмкін деген уәде, - деді Стармер бейне мәлімдемесінде.
Франция, Бельгия, Мальта және Люксембургты қоса алғанда, бірнеше басқа Батыс елдері БҰҰ Бас Ассамблеясының сессиясы кезінде дәл осылай жасауға ниетті екенін бұрын мәлімдеген болатын.
Израиль реакциясы
Израиль президенті Исхак Герцог бұл шешімді сынап, оның израильдіктер мен палестиналықтар арасындағы қақтығысты шешуге көмектеспейтінін атап өтті.
Израиль СІМ Палестина мемлекетін тану туралы біржақты декларацияны үзілді-кесілді қабылдамайтынын мәлімдеді.
- Бұл декларация бейбітшілікке ықпал етпейді, керісінше, аймақты одан әрі тұрақсыздандырып, болашақта бейбіт шешімге қол жеткізу мүмкіндігіне нұқсан келтіреді, - делінген хабарламада.
Ведомство Палестина билігі өз міндеттемелерінің бірін де орындамағанын атап өтті.
- Палестина билігі – шешімнің бөлігі емес, мәселенің бір бөлігі, Дәл осы себепті Құрама Штаттар Палестина автономиясына қарсы санкциялар салып, оның жоғары лауазымды тұлғаларына оның аумағына кіруге тыйым салды. Қалай болғанда да, Израиль оны қолайсыз шекараларды тануға мәжбүрлейтін ешбір шындыққа жанаспайтын және жалған мәтіндерді қабылдамайды, - делінген мәлімдемеде.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху өз кезегінде Израиль барлық алаңдарда, соның ішінде БҰҰ-да Палестина мемлекеттілігін мойындау үшін күресетінін мәлімдеді.
- Палестина мемлекеті болмайды. Иордан өзенінің батысында Палестина мемлекеті болмайды, - деді премьер-министр.
Нетаньяху сондай-ақ жақын арада АҚШ-қа баратынын, онда БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясына қатысып, Дональд Трамппен кездесетінін хабарлады.
Еске сала кетсек, бұған дейін БҰҰ Бас ассамблеясы Палестина мәселесін бейбіт жолмен реттеу және екі мемлекет — Израиль мен Палестинаны құру туралы шешімді жүзеге асыру туралы декларацияны басым дауыспен мақұлдады.
Декларацияны қабылдауға 142 мемлекет дауыс берді, оның ішінде Қазақстан да бар. 10 мемлекет қарсы дауыс берді, оның ішінде Израиль мен АҚШ бар. 12 мемлекет қалыс қалды.
Израиль Ұлыбритания, Аустралия және Канаданың Палестина мемлекетін мойындағанын айыптады.