    15:33, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Президент Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңға қол қойды

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойды. Бұл туралы Ақорда мәлім етті. 

    Президент Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске толықтыру енгізу туралы заңға қол қойды
    Фото: Ақорда

    — Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, — делінген хабарламада.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Президент Құрылыс кодексіне қол қойғанын жазған едік.

    Сондай-ақ бүгін Мемлекет басшысы Цифрлық кодекске қол қойды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Құқық Ақорда
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
