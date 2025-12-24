KZ
    Тоқаев Астанадағы Инклюзивті спорт орталығын аралады

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Инклюзивті спорт орталығының қызметімен танысты. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

    Президент Астанадағы Инклюзивті спорт орталығын аралады
    Фото: Ақорда

    Бұл еліміздегі мүгедектігі бар адамдарға арналған спорттық, медициналық, оңалту және білім беру инфрақұрылымын біріктірген алғашқы кешен.

    Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане
    Фото: Ақорда

    Астанада мүмкіндігі шектеулі 42 мыңға жуық азамат тұрады.

    Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане
    Фото: Ақорда

    Олардың басым көпшілігі — балалар, жастар мен еңбекке қабілетті жастағы адамдар.

    Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане
    Фото: Ақорда

    Олар орталықта спортпен тұрақты түрде шұғылданып, оңалту курсынан өте алады. Осылайша, әлеуметтік ортаға бой үйретеді.

    Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане
    Фото: Ақорда

    Мекемеде көп функционалды спорт залы, реабилитация блогы, 15 медициналық кабинет, конференц-зал, сондай-ақ алты бөлмелі қонақ үй секторы қарастырылған. Мұнда оқу-жаттығу жиыны, жарыстар мен білім беру бағдарламалары кезінде параспортшылар жайғасады.

    Президент Инклюзивті спорт орталығын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Орталықта спорттың 12 бейімделген түрінен жаттығу жүргізіледі. Спорт және білім салаларында мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін маман даярлауға айрықша мән беріледі. 

    Президент Инклюзивті спорт орталығын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Бұдан бұрын Тоқаев Tanym көпфункционалды кешеніне және New Generation School Astana ғимаратына барды.

