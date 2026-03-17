    16:28, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, заң мен тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыстады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты

    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Ақорда
    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Акорда
    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Ақорда

    Сонымен қатар Президент Қазақстанның жаңа Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Жарлыққа қол қойды

    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Ақорда
    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Ақорда

    Конституция 1 шілдеден бастап ресми түрде күшіне енеді

    Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
    Фото: Ақорда

    Сонымен қатар Президент жаңа Конституция жастарға бағдар беретін темірқазық болатынын айтты.

    Тегтер:
    Қасым-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
