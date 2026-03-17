Президент бірқатар азаматқа мемлекеттік наградалар табыс етті
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, заң мен тәртіпті нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін бір топ азаматқа мемлекеттік наградалар табыстады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетелік бүгін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияны қабылдауға арналған салтанатты жиынға қатысты.
Сонымен қатар Президент Қазақстанның жаңа Конституциясын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Жарлыққа қол қойды.
Конституция 1 шілдеден бастап ресми түрде күшіне енеді.
Сонымен қатар Президент жаңа Конституция жастарға бағдар беретін темірқазық болатынын айтты.