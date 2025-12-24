KZ
    Президент бронды машиналар шығаратын зауытқа барды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы шынжыр табанды және дөңгелекті бронды машиналар шығаратын, сондай-ақ оларға техникалық қызмет көрсететін Besqaru зауытына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев цехтардағы құрастыру жұмыстарын аралап көріп, қорғаныс өнеркәсібі кешеніне қарасты кәсіпорынның технологиялық процестерімен және өндірістік мүмкіндіктерімен танысты.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Компания жылына 200 бронды техника құрастырады. Олардың қатарында суды кешіп өте алатын, дөңгелекті Taimas8x8, Aibar 4x4 бронды машиналары, сондай-ақ Tulpar шынжыр табанды техникасы бар.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Besqaru компаниясы өз өнімін Қорғаныс министрлігі мен басқа да күштік құрылымдарға арнап шығарады.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Өндіріс алаңы биыл ақпан айында іске қосылды. Жалпы құны 13,5 миллиард теңге болатын жоба аясында 134 жұмыс орны ашылды.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы зауыт қызметкерлерімен әңгімелесіп, олардың еңбегі өнімді болуына тілектестік білдірді. 

    Айта кетелік Президент Астананың №1 Индустриалдық паркінде орналасқан бірқатар кәсіпорынның қызметімен танысқан еді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы Tausogar зауытында болды

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
