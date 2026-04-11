Президент Дональд Трампты «Артемида-2» миссиясының табысты орындалуымен құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампты «Артемида-2» миссиясының табысты орындалуымен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.
— Мемлекет басшысы «Артемида-2» миссиясының сәтті аяқталуына орай АҚШ Президентіне құттықтау хатын жолдап, адамзаттың кейінгі жарты ғасырдағы Айға жасаған алғашқы сапары ғарышты игеруде тарихи кезеңге айналғанын атап өтті. Президент АҚШ-тың озық ғылыми жетістіктеріне жоғары баға берді. Бұл дүние жүзіндегі ғалымдардың, инженерлер мен зерттеушілердің жаңа буынын жігерлендіріп, білім көкжиегін кеңейтетінін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трампқа «Артемида» бағдарламасын және ғарыш саласындағы басқа да бастамаларды іске асыруда табыс тіледі, — делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, NASA-ның «Артемида-2» миссиясы аясында Айды айналып ұшқан «Орион» ғарыш кемесі Калифорния жағалауы маңындағы Тынық мұхитына сәтті қонды. Қону сәтінің тікелей эфирін NASA-ның YouTube арнасында үш миллионнан астам адам тамашалады.