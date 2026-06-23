Президент Еуропалық Одақ көшбасшыларымен келіссөз жүргізуге барды
АСТАНА.KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық Одақ көшбасшыларымен келіссөз жүргізу үшін «Еуропа» ғимаратына барды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлім етті.
Еске сала кетейік, Мемлекет басшысы Брюссельге ресми сапармен барды.
Ресми сапары барысында Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық кеңес Президенті Антониу Коштамен бейресми кездесу өткізді.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Бельгия Премьер-министрі Барт де Вевермен кездесіп, екі ел ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылап, саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстарды дамытуға айрықша назар аударды.
Мемлекет басшысы Бельгияны Қазақстанның Еуропалық Одақтағы басты серіктестерінің бірі ретінде атады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, экономикалық ықпалдастықтың қарқыны бұдан да зор әлеуетке ие. Бельгия Қазақстан экономикасына қаржы құйған 10 жетекші инвестордың қатарына кіреді. Соңғы 20 жылда аталған елден келген тікелей инвестицияның жалпы көлемі 15 миллиард долларды құрады. Өзара сауда айналымы да тұрақты түрде өсіп келеді. Оның көлемі былтыр 580 миллион доллардан асты.