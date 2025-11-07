KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    03:48, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақ үйге келді

    ВАШИНГТОН. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Ақ үйге келді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуі Астана уақыты бойынша сағат 04.00-де өтеді.

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ақ үйге келді
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы америкалық сенатор Стив Дэйнсті қабылдады

    Президент сондай-ақ Chevron корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасымен кездесті.

    Мемлекет басшысы АҚШ-қа сапары барысында The Washington Post және The New York Times секілді америкалық танымал басылымдарға сұхбат берді.

