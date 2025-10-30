KZ
    14:35, 30 Қазан 2025 | GMT +5

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын аралап көрді

    АСТАНА. KAZINFORM - Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығына барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

    Президент Қызылорда облысында
    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы көрермен залын аралап көріп, облыстық симфониялық оркестрдің дайындық барысын тамашалады.

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    Фото: Ақорда

    Мың орынға арналған көп функционалды Өнер орталығы былтыр ашылған. Кең әрі заманауи үлгідегі ғимарат құрылысына 3,7 миллиард теңге жұмсалған. Мұнда концерттер, шығармашылық кештері мен түрлі қоғамдық іс-шаралар ұйымдастырылады. Орталықта бірнеше шығармашылық ұжым орналасқан.

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаевқа 2022 жылдан бері облыста 18 мәдениет нысаны ашылғаны туралы мәлімет берілді. Соның ішінде 7 заманауи «Руханият» орталығы, музыкалық колледждің жаңа ғимараты, облыстық тарихи-өлкетану музейі мен шалғай елді мекендерде мәдениет үйлері салынды.

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    Фото: Ақорда

    Әкімдік мәдениет саласы қызметкерлерін баспанамен қамту, мамандардың біліктілігін арттыру және озық тәжірибені енгізу бағыттары бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп жатыр.

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    Фото: Ақорда

    Осыған дейін Президент Нұрлыбек Нәлібаевқа инвестициялық климатты жақсарту бағытында бірқатар тапсырма берген болатын. 

    Президент Қызылорда облысындағы Өнер орталығын көрді
    Фото: Ақорда

     

     

