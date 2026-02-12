KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:27, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Президент күзет қызметіне қатысты құжатты мақұлдады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақорда Президенттің күзет қызметіне қатысты құжатқа қол қойғанын хабарлады.

    Ақорда
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    - Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне күзет қызметі, тұрғын үй қатынастары және құқық қорғау қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, - делінген ақпаратта.

    Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Канада Премьер-министріне көңіл айтты.

    Қазақстан Президенті Заң Ақорда
