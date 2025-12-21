KZ
    20:19, 21 Желтоқсан 2025

    Президент Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысына қатысты

    АСТАНА. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербург қаласында өткен Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің (ЖЕЭК) кезекті отырысына қатысты, деп хабарлайды Ақорда.

    Фото: Ақорда

    Кездесуге Қазақстан Президентімен бірге Ресей Федерациясының Президенті Владимир Путин, Беларусь Республикасының Президенті Александр Лукашенко, Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров, Армения Республикасының Премьер-министрі Никол Пашинян, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев қатысты.

    Кеңес отырысында Еуразиялық экономикалық одақ жұмысының келесі жылы атқаратын негізгі міндеттері мен бағыттары талқыланды.

    Сонымен қатар жиынға қатысушылар ЕАЭО-ның қазіргі қызметіне байланысты бірқатар мәселе жөнінде пікір алмасты.

    Айта кетейік, бүгін Мемлекет басшысы Санкт-Петербург қаласына барған болатын.

    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
