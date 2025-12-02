KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:37, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі жаңа лауазымға тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Рауан Канкин ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде цифрландыру департаменті директорының міндетін атқарушы қызметін атқарады, деп хабарлайды Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің баспасөз қызметі.

    Рауан Канкин
    Фото: Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

    Рауан Канкин 1991 жылы Екібастұз қаласында дүниеге келген.

    Бірнеше жерде білім алған. Атап айтқанда:

    2014 жылы KAIST (Корея Республикасы) «Бизнес және технологияларды басқару» мамандығы бойынша оқыды; 
    2022 жылы — Назарбаев Университеті, мемлекеттік басқару магистрі;
    2024 жылы — «Болашақ» бағдарламасы бойынша Бостон университеті, жобалық басқару магистрі.

    2025 жылдың қазан айынан бастап Президенттік жастар кадр резервінің мүшесі.

    2014-2016 жылдары KPMG аудиторлық департаментінде жұмыс істеді.

    2017 жылы Мәскеуде Сименс қызметкері болды.

    2017-2021 жылдары — PricewaterhouseCoopers компаниясының тәуекелдерді талдау және бақылау бөлімінің аға кеңесшісі.

    2021-2025 жылдары — «Алматы Телекоммуникейшнс Қазақстан» АҚ тәуелсіз директоры.

    2025 жылғы желтоқсаннан бастап — Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінде цифрландыру департаменті директорының міндетін атқарушы қызметін атқарады.

    Бұдан бұрын Аида Балаева Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі лауазымына тағайындалғанын жазған едік.

    Тегтер:
    ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Жастар Тағайындау Президенттік кадр резерві
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар