    23:04, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    Президенттің Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды

    БҰХАРА. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысын Бұхара қаласының әуежайынан Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевшығарып салды. 

    Фото: Ақорда

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Бұхараның тарихи орындарын аралаған еді.

    Фото: Ақорда

    Тоқаев пен Мирзиёев MERGANTEKS мақта-мата кластерінің жұмысымен танысты.

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    Қазақстан мен Өзбекстан президенттері жасанды интеллект хакатонына барды.

    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа бірқатар тарихи құжатты тапсырған еді.

    Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бұхарадағы Ахуалдық орталыққа барған еді.

    Назым Бөлесова
