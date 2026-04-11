23:04, 11 Сәуір 2026 | GMT +5
Президенттің Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды
БҰХАРА. KAZINFORM – Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға жұмыс сапары аяқталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысын Бұхара қаласының әуежайынан Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиёевшығарып салды.
Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Бұхараның тарихи орындарын аралаған еді.
Тоқаев пен Мирзиёев MERGANTEKS мақта-мата кластерінің жұмысымен танысты.
Қазақстан мен Өзбекстан президенттері жасанды интеллект хакатонына барды.
Айта кетелік Шавкат Мирзиёев Қасым-Жомарт Тоқаевқа бірқатар тарихи құжатты тапсырған еді.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Бұхарадағы Ахуалдық орталыққа барған еді.